بكين: قيود السفر التي تفرضها دول على المسافرين الصينيين بسبب كورونا «تمييزية»

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كشفت وسائل إعلام رسمية صينية، أن السلطات في بكين تعتبر قيود السفر التي تفرضها دول على المسافرين الصينيين بسبب كورونا، «تمييزية».

اتصال بين هيئة الصحة الصينية والصحة العالمية

وأعلنت هيئة الصحة الصينية، أنها تبادلت المعلومات مع منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي وعمليات التطعيم، وأنها أجرت محادثات مع الصحة العالمية بشأن تزايد إصابات كورونا في البلاد.

عودة انتشار فيروس كورونا في الصين

يأتي هذا في وقت رفعت فيه الولايات المتحدة، ودول أوروبية، حالة الاستعداد، بعد أنباء عودة انتشار فيروس كورونا في الصين، وقررت أمريكا، مع قدوم يوم 5 من يناير المقبل، إلزام جميع الركاب القادمين من الصين، الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، في موعد لا يتجاوز يومين قبل مغادرة الصين، أو هونج كونج، أو ماكاو، وتقديم نتيجة اختبار سلبية عند المغادرة.

اختبار سريع تتم متابعته عن بعد

وحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية؛ فإنه يمكن للمسافرين الحصول على اختبار ««PCR أو اختبار ذاتي سريع يتم إدارته ومراقبته بواسطة خدمة الرعاية الصحية عن بُعد، وأنه يجب أن تتم الموافقة على الاختبار السريع من قبل إدارة الغذاء والدواء أو السلطة الوطنية، وأنه يمكن للمسافرين الذين ثبتت إصابتهم قبل أكثر من 10 أيام من رحلتهم تقديم وثائق تعافيهم بدلاً من نتيجة الاختبار السلبية.

فحص اختبارات كورونا في إيطاليا

وأمس، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى ميلانو بفيروس كورونا، حيث تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا، وأنه سيتم فرض حظر على القادمين من الصين في حال تم اكتشاف متحور جديد.

الصين تفتح الحدود والتخلي عن الحجر الصحي

في الوقت نفسه، بدأت الصين تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد على نطاق واسع، مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص PCR»»، مؤكدة عزمها على فتح حدود البلاد والتخلي عن فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا اعتبارًا من 8 يناير 2023.

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