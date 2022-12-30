آخر الخدمة.. فيل يباغت عاملاً بـ «نطحة مميتة»

تواصل – وكالات:

قُتل عامل في متنزه بولاية صباح في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، بعد أن نطحه الفيل الذي يتولى رعايته بقوّة، على ما أفادت إدارة المتنزه.

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نطحة قوية جدًا في صدره

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير المتنزه أوغسطين توجا، إنّ جو فريد لانسون (49 عامًا) كان يوفّر رعايةً لصغير فيل يعاني من إصابة، ثم تلقى فجأة نطحة “قوية جدًا” في صدره من فيل آخر، مشيرًا إلى أنّه “قُتل فورًا”.

حدثت الواقعة في 25 من ديسمبر الجاري داخل متنزه لوك كاوي في جزيرة بورنيو.

وقال وزير السياحة والثقافة والبيئة في ولاية صباح جعفري عارفين، إن ما جرى “هو واقعة مؤسفة”، مضيفًا “سنُباشر بالتحقيقات المناسبة لتحديد أسباب الوفاة”.

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16 فيل بورنيو

ويضم المتنزه 16 فيل بورنيو، وهو نوع مهدد بالانقراض إذ لم يبق سوى 2000 فيل في ولاية صباح. ولا يهتم بفيلة المتنزه سوى ستة موظفين.

وفي ديسمبر 2011، قتل فيل بري سائحًا أستراليًا في محمية تابين الطبيعية على الجانب الشرقي من ولاية صباح.

يُذكر أن أفيال بورنيو نوع من الأفيال الآسيوية وتستوطن الجزيرة.