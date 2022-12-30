شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول في مكة والليث والطائف

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تساقطت، عصر اليوم، أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، خاصة محافظتي الطائف والليث.

أمطار غزيرة على مكة المكرمة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات غزيرة من الأمطار على مكة المكرمة والليث والطائف، وسط جريان للسيول والأودية وانخفاض درجات الحرارة.

استمرار الأمطار على مكة حتى الثلاثاء

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

أمطار يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد

في الوقت نفسه، توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل، يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج.

وأشار إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.

الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

من ناحيتها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل، «العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنيه» من الخميس إلى السبت المقبل.

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«الدفاع المدني»: على الجميع أخذ الحيطة والحذر

ودعا «الدفاع المدني» الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود، وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.