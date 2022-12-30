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ارتفاع طفيف لليورو.. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الريال اليوم

ارتفاع طفيف لليورو.. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الريال اليوم

ارتفاع طفيف لليورو.. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الريال اليوم
٠٥:٤٧:٢٧ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، الموافق 30 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.01، وسجل أمس نحو 4 ريالات.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54.

فرنك سويسري 4.07

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