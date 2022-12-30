القبض على مواطنين في شرورة بنجران.. والكشف عن التهمة الموجهة إليهما

تواصل – واس:

قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على مواطنين، لإطلاق أحدهما النار في الهواء من داخل مركبته في أحد أحياء المحافظة، والآخر لتوثيقه ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشرطة أنه تم ضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، ألقت شرطة منطقة نجران،القبض على مواطن، لاعتدائه بالصدم العمد على مقيم، وذلك في فناء إحدى الجهات، والهروب من الموقع.

اتخاذ الإجراءات بحق المتهم

ووفق ما جاء في حساب الأمن العام الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أصيب المقيم بإصابة خفيفة نتيجة الصدم، فيما ألقي القبض على الفاعل جرى توقيفه واتخذا الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

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