لسبب غريب جدًا.. طفل عمره 10 سنوات يقتل والدته ويعتذر لجدته!

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يخضع طفل أمريكي في العاشرة من عمره للمحاكمة، بتهمة قتل والدته بعد رفضها شراء سماعة «VR» – (الواقع الافتراضي)، وهي تهمة يواجه حال إدانته فيها عقوبة السجن 60 عامًا.

وأحيل الطفل إلى المحاكمة بتهة قتل والدته كيانا مان (44 عامًا) في 21 من نوفمبر الماضي بعد أن أطلق النار باتجاهها وأصابها برصاصة في وجهها أثناء وجودهما في المنزل.

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لا يتذكر حادث إطلاق النار

غير أنه – وبحسب ما صرحت به خالة الطفل، روندا ريد، لإحدى محطات التلفزيون الأمريكية، فإنها عندما تحدثت معه أثناء احتجازه – ادعى أنه لايتذكر حادث إطلاق النار وسرعان ما نقل المحادثة إلى موضوعه المفضل، بحسب موقع «العربية.نت».

وأضافت، أنه عندما اتصل بها، قال لها: «تأكدي من حفظ جميع الأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول وكل ما لدي بشكل صحيح».

بدورها، أكدت الجدة لويريثا مان أنها لا تستطيع إجبار نفسها على التحدث معه، «أتمنى أن أفعل يومًا ما، لكن الآن لا. لقد أخذ مني شيئًا ثمينًا جدًا». وقالت: «لا أصدق أنه فعل ذلك، عليه أن يدفع ثمن ما فعله».

وأوضحت خالة الطفل، أن ابن أختها كان يخضع للعلاج لأكثر من عام بسبب اضطرابات المزاج والسلوك، وأن جزءًا من خطته العلاجية شمل تقييد الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية، لكنه «كان منزعجًا من أخذ هذه الأجهزة بعيدًا».

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يأسف لجدته على ارتكاب الجريمة

ووفقُا للادعاء، فإنه بعد أن رفضت والدته شراء سماعة رأس (VR) بقيمة 500 دولار، أطلق عليها النار في وجهها واستخدم بطاقتها الائتمانية لشراء أحد الأجهزة عبر الإنترنت، ثم قال لجدته إنه آسف لقتل والدته وسأل عن مكان طرده!

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت محامية الصبي تخفيض الكفالة من 50 ألف دولار إلى 100 دولار.

وبحسب أفراد الأسرة فإن الطفل لديه مشاكل غضب ويسمع أشخاصًا خياليين.

يذكر أن قانون ولاية ويسكونسن يفترض أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات يتم اتهامهم كبالغين بارتكاب جرائم خطيرة، مثل القتل.