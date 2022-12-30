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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يسجل 220 ريالاً
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يسجل 220 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يسجل 220 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يسجل 220 ريالاً
٠٥:١٤:١٩ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، الموافق 30 من ديسمبر 2022، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 219.9 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.63 ريال.

عيار 21 يسجل 192.47 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.97 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.31 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.98 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6.841 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1.540 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,960 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل  عيار 24 نحو 218.69 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.58 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.35 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.02 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.57 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.34 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6801 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1531 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,686 ريال.

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