إذا ساعدت الزوجة زوجها في شراء المنزل هل يكون لها حصة فيه عند طلاقهما؟ محامي يجيب (فيديو)

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رد المحامي محمد العنزي، على سؤال “إذا ساعدت الزوجة زوجها في شراء المنزل هل يكون لها حصة فيه عند طلاقهما؟ “.

وأضاف في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن المجتمع بحكم عمقه وورعه وتقواه في مثل هذه الحالات غالبًا يتم اللجوء إلى القتوى لأنها تطهر هذا الأمر”.

وتابع: أما من الناحية القانونية فإذا كان مع الزوجة ما يثبت أنها أسهمت في شراء المنزل ومعها المستندات الكافية فمثلها مثل الزوج”.

وواصل: الأسر السعودية تتعاون وتتكاتف في بناء المنزل واستقرار الأسرة، فهي من الممكن أن تأخذ قرضًا، وهو كذلك، لبناء هذا المنزل.

حقوق المرأة التي تسقط عنها إذا خرجت دون إذن زوجها

في وقت سابق، كشف المحامي فايز العنزي، عن حقوق المرأة التي تسقط عنها إذا خرجت دون إذن زوجها، وترفعت عن طاعته أو عصت.

وأوضح “العنزي” في مقابلة مع برنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة الفضائية”، أن الزوجة إذا جاءت بهذه الأمور- سالفة الذكر- فهي تعتبر – فعلًا – ناشزًا.

وأضاف أن “الناشز هي ساقطة للحقوق الواجبة على الزوج ومنها النفقة”.

وتابع المحامي:”حقوق الزوجة على زوجها، المعاشرة بالمعروف والنفقة، والأخيرة تشمل السكن والمأكل والمشرب والملبس، وإذا خرجت تبقى ناشزًا”.

واستطرد المحامي بالقول:”إما أن ترجع عن نشوزها وتعود إلى طاعة زوجها وإلى بيت الزوجية، أو تبقى ساقطة للحقوق معلقة حتى تفتدي نفسها إذا رغبت في الطلاق برد المهر أو تبقى معلقة”.

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محامي يكشف حقوق المرأة التي تسقط عنها إذا خرجت دون إذن زوجها