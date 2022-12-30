الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«حصاد الأسبوع الاقتصادي»: تراجع معدل البطالة ونمو الطاقة والاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية
إذا ساعدت الزوجة زوجها في شراء المنزل هل يكون لها حصة فيه عند طلاقهما؟ محامي يجيب (فيديو)
لسبب غريب جدًا.. طفل عمره 10 سنوات يقتل والدته ويعتذر لجدته!
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يسجل 220 ريالاً
عاجل.. التحقيق مع امرأة «خالفت الذوق العام» في جدة
مرسوم ملكي.. تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إذا ساعدت الزوجة زوجها في شراء المنزل هل يكون لها حصة فيه عند طلاقهما؟ محامي يجيب (فيديو)

إذا ساعدت الزوجة زوجها في شراء المنزل هل يكون لها حصة فيه عند طلاقهما؟ محامي يجيب (فيديو)

إذا ساعدت الزوجة زوجها في شراء المنزل هل يكون لها حصة فيه عند طلاقهما؟ محامي يجيب (فيديو)
٠٥:١٩:١١ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

رد المحامي محمد العنزي، على سؤال “إذا ساعدت الزوجة زوجها في شراء المنزل هل يكون لها حصة فيه عند طلاقهما؟ “.

وأضاف في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن المجتمع بحكم عمقه وورعه وتقواه في مثل هذه الحالات غالبًا يتم اللجوء إلى القتوى لأنها تطهر هذا الأمر”.

وتابع: أما من الناحية القانونية فإذا كان مع الزوجة ما يثبت أنها أسهمت في شراء المنزل ومعها المستندات الكافية فمثلها مثل الزوج”.

وواصل: الأسر السعودية تتعاون وتتكاتف في بناء المنزل واستقرار الأسرة، فهي من الممكن أن تأخذ قرضًا، وهو كذلك، لبناء هذا المنزل.

حقوق المرأة التي تسقط عنها إذا خرجت دون إذن زوجها

في وقت سابق، كشف المحامي فايز العنزي، عن حقوق المرأة التي تسقط عنها إذا خرجت دون إذن زوجها، وترفعت عن طاعته أو عصت.

وأوضح “العنزي” في مقابلة مع برنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة الفضائية”، أن الزوجة إذا جاءت بهذه الأمور- سالفة الذكر- فهي تعتبر – فعلًا – ناشزًا.

وأضاف أن “الناشز هي ساقطة للحقوق الواجبة على الزوج ومنها النفقة”.

وتابع المحامي:”حقوق الزوجة على زوجها، المعاشرة بالمعروف والنفقة، والأخيرة تشمل السكن والمأكل والمشرب والملبس، وإذا خرجت تبقى ناشزًا”.

واستطرد المحامي بالقول:”إما أن ترجع عن نشوزها وتعود إلى طاعة زوجها وإلى بيت الزوجية، أو تبقى ساقطة للحقوق معلقة حتى تفتدي نفسها إذا رغبت في الطلاق برد المهر أو تبقى معلقة”.

اقرأ أيضًا:

الزكاة والضريبة: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% في هذه الحالة

مكة.. محكمة تعوِّض زوجة بنصف مليون ريال بعد تطليقها وطردها

مواطنة تسأل: هل على مسكني الثاني ضريبة؟… و«الزكاة والدخل» ترد: هنا 13 حالة للإعفاء منها

محامي يكشف حقوق المرأة التي تسقط عنها إذا خرجت دون إذن زوجها

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية امراة حقوق المرأة مسكن مسكن الزوجية

مواد ذات صلة

المزيد
الارصاد:توقعات بطقس مستقر على معظم مناطق المملكة

الارصاد:توقعات بطقس مستقر على معظم مناطق المملكة

١٢:٥٢ م، الجمعة، ٠٢ يناير ٢٠١٥
اللواء الجبيري لـ”تواصل”: 4 صالات جديدة لخدمات الجوازات بالرياض

اللواء الجبيري لـ”تواصل”: 4 صالات جديدة لخدمات الجوازات بالرياض

٠٣:٣١ م، الخميس، ٢١ أغسطس ٢٠١٤
احذر.. قد تفقد بصرك بسبب هذه العادة أثناء الاستحمام

احذر.. قد تفقد بصرك بسبب هذه العادة أثناء الاستحمام

٠٨:٠٠ ص، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
مختصة: السياحة الخارجية وراء إصابات الإيدز بين المواطنين

مختصة: السياحة الخارجية وراء إصابات الإيدز بين المواطنين

٠٢:٣٥ م، الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *