«منشآت»: لدينا 970 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.. تسهم بـ28% في الناتج المحلي (فيديو)

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أعلن مدير المنشآت متسارعة النمو في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المهندس عبدالرحمن السماعيل، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسهمت في زيادة الناتج المحلي، ووصلنا حتى الآن إلى 970 ألف منشأة.

وقال السماعيل لفضائية “الإخبارية”، إن الهيئة تهدف رفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بالمملكة من 20% إلى 35%.

وأضاف أنه “في آخر قياس وصلت النسبة اليوم إلى 28%، وزادت عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 970 ألف منشأة، مقارنة 663 ألف منشأة في العام الماصي، أي بزيادة تقدر بـ 48% في زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذا ينعكس ويسهم في تحقيق أهداف رؤية وهي وصول نسبة إسهام المنشآت المتوسطة والصغيرة إلى 35%.

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أبرز إنجازات منشآت في عام 2022

وأصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مؤخرًا تقريرًا استعرضت خلاله أبرز الإنجازات التي عملت عليها خلال عام 2022.

وتضمن التقرير حزمة المبادرات والخدمات التي قدمتها الهيئة خلال العام الحالي، أسهمت في نمو وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية والمنتجات القائمة عليها، إلى جانب رفع قدرات رواد ورائدات الأعمال المبتكرين والموهوبين المتميزين فـي المجالات العلميـة والتقنية والإنتاج الفكري.

وأشار التقرير إلى أن نسبة نمو المستثمرين المشاركين في جولات استثمارية لصالح شركات سعودية ناشئة بلغت 83 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حققت نسبة سهولة بدء الأعمال 93.5 في المائة مما جعل المملكة في صدارة ترتيب مؤشر سهولة البدء في عمل تجاري حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021/ 2022م.

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970 ألف منشأة

ووفق التقرير، تخطى عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022م حاجز 970 ألف منشأة؛ فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لتلك المنشآت من قِبَل البنوك وشركات التمويل حتى نهاية الربع الثاني من العام 221 مليار ريال؛ فين حين بلغ إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر للربع الثالث 2.85 مليار ريال استفاد منها 2500 منشأة، مع بلوغ نسبة نمو مبالغ التمويل 29 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م.

وكشف التقرير، أن الضمانات المالية لقنوات التمويل والمقدمة من برنامج “كفالة” وصلت حتى نهاية الربع الثالث مـن عام 2022 71.3 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي محافظ التمويل في الامتياز التجاري أكثر من 1.7 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي المنشآت المستفيدة من بوابة التمويل خلال نفس الربع بلغ 3762 منشأة، إلى جانب تأهيل 1880 في خدمة “جدير”، في الوقت الذي استفاد فيه نحو 26 ألف ريادي من تطبيق “نوافذ” منشآت بنهاية الربع الثالث.

ونوّه التقرير إلى استفادة أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة من أكاديميات منشآت الإلكترونية، و48 ألف منشاة من منصة “مزايا”.كما سلط التقرير الضوء على تنظيم “منشآت” خلال العام 2022م للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال، والذي بلغت خلاله قيمة الاتفاقات والشراكات الموقعة بحضور أبرز قادة الاقتصاد والاستثمار عالميًّا مـن 180 دولة وحضور أكثر من 9300 شخص، أكثر من 50 مليار ريال.

وشملت منجزات الهيئة كذلك خلال نفس العام طرح 3 شركات في السوق الموازي، ودعم أكثر من 130 منشأة متسارعة نمو ضمن برنامج طموح “إيليت” للمنشآت متسارعة النمو؛ والوصول إلى أكثر من 37 شركة ناشئة تبنَّت تقنيات صاعدة (الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، وعلوم تحليل البيانات).

وتعمل “منشآت” باستمرار على تصميم برامج وخدمات ومبادرات متخصصة تلبي احتياجات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها وأنشطتها الاقتصادية، وأخرى تحفز ثقافـة ريادة الأعمال، وتدعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، ومنها “برنامج طموح، وأكاديمية منشآت الإلكترونية، وتطبيق نوافذ منشآت، وخدمة جدير، وخدمة دعم تأسيس المتاجر الإلكترونية ومبادرة بوابة الابتكار التجاري الوطنية “فكرة”، ومركز الامتياز التجاري، ومركز ذكاء، وخدمة حاسبة التكاليف.