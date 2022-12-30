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بالفيديو.. شرطة الشارقة تُكرّم عاملاً لتصرفه الإنساني النبيل.. ماذا فعل؟
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بالفيديو.. شرطة الشارقة تُكرّم عاملاً لتصرفه الإنساني النبيل.. ماذا فعل؟

بالفيديو.. شرطة الشارقة تُكرّم عاملاً لتصرفه الإنساني النبيل.. ماذا فعل؟

بالفيديو.. شرطة الشارقة تُكرّم عاملاً لتصرفه الإنساني النبيل.. ماذا فعل؟
٠٣:٤١:٤٨ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كرم العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة بدولة الإمارات، بمقر القيادة صباح أمس الخميس، عاملاً لتصرفه الإنساني النبيل.

وبحسب صحيفة “الخليج”، قام العامل بوضع حواجز أمام ساحة رملية بمنطقة الصجعة بعدما تحولت إلى حفرة كبيرة بفعل غزارة سقوط الأمطار عليها لتنبيه السائقين ومرتادي الطريق.

تعزيز السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع

وجاء هذا التكريم في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع، وإبراز الأدوار النبيلة لهم التي تسهم في إنقاذ حياة الآخرين، وحمايتهم من المخاطر التي قد تشكل خطرًا على حياتهم، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح الفعل النبيل للعامل.

من جهته، قال العميد بن عامر إن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة على تكريم المتعاونين معها والذين يبذلون جهودًا في تعزيز الإحساس بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية، التي تفرض عليهم القيام بأدوار خارجة عن إطار أعمالهم، لاسيما فئة العمال، الذين يؤدون أدوارًا كبيرة في المجتمع.

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الكلمات الدلالية:
الإمارات تصرف إنساني لعامل شرطة الشارقة عامل

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