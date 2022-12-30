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الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة الـ 73 من نظام المياه
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الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة الـ 73 من نظام المياه

الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة الـ 73 من نظام المياه

الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة الـ 73 من نظام المياه
٠٣:٣٣:١١ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صدر القرار رقم (360) بتاريخ 26 /05/ 1444هـ، والخاص بالموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، بحسب الصحيفة الرسمية “أم القرى”.

وجاء في نص القرار:

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22494 وتاريخ 28 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 378508 وتاريخ 1 /12/ 1443هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على تمديد مهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة (سنة واحدة) تنتهي بتاريخ 19 /2/ 1445هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (316) وتاريخ 1 /2/ 1444هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (156 /44/م) وتاريخ 18 /2/ 1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31 /5) وتاريخ 22 /3/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4100) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ، سنة إضافية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

الكلمات الدلالية:
أم القرى أوامر أوامر ملكية الصحيفة الرسمية

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