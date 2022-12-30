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«الصحة»: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة
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«الصحة»: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة

«الصحة»: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة

«الصحة»: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة
٠٣:٣٨:١٣ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تم تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفايروس ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 9515 .

وكشفت الوزارة عن تسجيل 37 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 814.571 حالة.

وأضافت أن عدد جرعات لقاح (كورونا) المعطاة وصلت إلى 69.198.422 جرعة.

2020 سنة استثنائية

في وقت سابق، كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، الدكتور عواد الذايدي عن زيادة عدد حالات إصابات الرأس الناتجة عن سوء التعامل في عام 2020، الأمر الذي أرجعه إلى تواجد الأطفال مع بعضهم طوال اليوم خلال فترة حجر كورونا.

وقال الذايدي لـ “الإخبارية”: “2020 يمكن أن تكون سنة استثتائية بسبب الحجر الصحي، كان يتواجد الأطفال مع بعضهم البعض، وخاصة الأسر في الشقق الصغيرة، حيث كان الأطفال مكبوتين، وحركتهم قليلة، مما تسبب في ارتفاع نسبة إصابات الرأس بين الأطفال”.

وأشار إلى أن الأسر التي لديها “أحواش” كان أطفالهم يتنفسون بشكل أفضل عن غيرهم، بعكس الحال في المناطق السكنية، مثل الدمام حيث تنتشر البنايات الشاهقة والشقق الصفيرة التي تحد من حركة الأطفال، في حين أنهم خلال فترة الدراسة ينفسون عن أنفسهم.

ولفت إلى أن ابتلاع الأطفال الأشياء زادت خلال الفترة نفسها بسبب الحجر الصحي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الصحة المملكة فيروس كورونا كورونا

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