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مطاردة مثيرة.. أكثر من 60 سيارة شرطة تلاحق متهمًا بجريمة قتل (فيديو)

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مطاردة مثيرة.. أكثر من 60 سيارة شرطة تلاحق متهمًا بجريمة قتل (فيديو)

مطاردة مثيرة.. أكثر من 60 سيارة شرطة تلاحق متهمًا بجريمة قتل (فيديو)

مطاردة مثيرة.. أكثر من 60 سيارة شرطة تلاحق متهمًا بجريمة قتل (فيديو)
٠٤:١١:٠١ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخرطت أكثر من 60 سيارة شرطة في مطاردة مثيرة لمشتبه به في مقتل نائب عمدة مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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مطاردة مثيرة

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة قيام الشرطة، بمطاردة المشتبه به، في مشهد قلّما يتكرر كثيرًا.

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وبدت المطاردة المثيرة كما لو كانت مشهدًا في أحد أفلام الحركة الأمريكية، بينما لم يتضح بعد مصير المشتبه به، وما إذا كان قد تم القبض عليه من عدمه.

الكلمات الدلالية:
الشرطة مطاردة مثيرة نائب عمدة مقاطعة ريفرسايد ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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