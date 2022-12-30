مطاردة مثيرة.. أكثر من 60 سيارة شرطة تلاحق متهمًا بجريمة قتل (فيديو)

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انخرطت أكثر من 60 سيارة شرطة في مطاردة مثيرة لمشتبه به في مقتل نائب عمدة مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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مطاردة مثيرة

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة قيام الشرطة، بمطاردة المشتبه به، في مشهد قلّما يتكرر كثيرًا.

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وبدت المطاردة المثيرة كما لو كانت مشهدًا في أحد أفلام الحركة الأمريكية، بينما لم يتضح بعد مصير المشتبه به، وما إذا كان قد تم القبض عليه من عدمه.