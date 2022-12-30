شاهد.. لص روسي يتسلل داخل صالون حلاقة ومفاجأة كانت تنتظره في الصباح

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وثق مقطع فيديو لحظة تسلل لص داخل صالون حلاقة في روسيا بعد منتصف الليل، بعد أن قفز من فوق الباب.

وأظهر الفيديو اللص وهو يسرق الأموال من ماكينة “الكاشير” ثم قام بعد ذلك بحلاقة شعره.

اللّص فتح الثلاجة وغاب عن الوعي

والغريب أن اللص قام بفتح الثلاجة وتناول (الخمور) وكأنه داخل منزله، لكنه غاب عن الوعي.

وفي أثناء ذلك، فوجئ اللص بالشرطة وهي توقظه وتصطحبه إلى السجن ليلقى مصيره.

وتعد جرائم السرقة من أكثر الجرائم المنتشرة بكثرة في روسيا، كما تتهم “موسكو” بازدياد كبير في معدلات السرقات وتنوعها.

ومن الأمور المثيرة للجدل، هي أن روسيا تُتهم بسرقة “الحبوب” من أوكرانيا، التي تخوض ضدها حربًا حاليًا تسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

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