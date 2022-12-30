«الأرصاد»: يتوقع استمرار الأمطار على مكة حتى الثلاثاء القادم

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

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أمطار يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام: استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج.

وأشار إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.

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الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

وفي تنبيه سابق، قال “الدفاع المدني”، إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة جدة – رابغ – الطائف – الجموم – الكامل – بحرة – خليص – الليث – القنفذة – العرضيات – أضم – ميسان – الخرمة – المويه – رنيه) من الخميس إلى السبت المقبل.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.