مخبأة في كابلات كهربائية.. «الزكاة والضريبة» تحبط محاولتي تهريب نحو 3 مليون حبة كبتاجون

تواصل ـ واس:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي

الربع الخالي والحديثة.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 2,920,000 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات (كابلات كهربائية) وردت عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات داخل تجاويف الكابلات.

وأضافت أنها تمكنت في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 24,400 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل “عمود الدوران” لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

وبينت أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، حيث تم بفضل الله القبض عليه.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني Zatca.gov.sa 1910@ والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.