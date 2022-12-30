الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مخبأة في كابلات كهربائية.. «الزكاة والضريبة» تحبط محاولتي تهريب نحو 3 مليون حبة كبتاجون
«روضة خريم بالرياض»..أفضل نزهة شتوية في يوم الإجازة ومتنفس عائلي وكسر للروتين الأسبوعي
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الأمة الإسلامية تعيش فتنًا حالكة وتحديات هالكة
منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة
صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر لساعات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مخبأة في كابلات كهربائية.. «الزكاة والضريبة» تحبط محاولتي تهريب نحو 3 مليون حبة كبتاجون

مخبأة في كابلات كهربائية.. «الزكاة والضريبة» تحبط محاولتي تهريب نحو 3 مليون حبة كبتاجون

مخبأة في كابلات كهربائية.. «الزكاة والضريبة» تحبط محاولتي تهريب نحو 3 مليون حبة كبتاجون
٠٢:١٨:٤٩ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ واس:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي
الربع الخالي والحديثة.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 2,920,000 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات (كابلات كهربائية) وردت عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات داخل تجاويف الكابلات.

وأضافت أنها تمكنت في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 24,400 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل “عمود الدوران” لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.
وبينت أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، حيث تم بفضل الله القبض عليه.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني Zatca.gov.sa 1910@ والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الكلمات الدلالية:
الحديثة الربع الخالي الزكاة والضريبة حبوب كبتاجون كابلات كهربائية مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
الثلاثاء المقبل.. آخر موعد للعدول عن طلبات النقل من الكادر الإداري للتعليمي

الثلاثاء المقبل.. آخر موعد للعدول عن طلبات النقل من الكادر الإداري للتعليمي

٠٣:٢٥ م، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠١٦
بيان عاجل من هيئة المساحة الجيولوجية حول زلزال الباحة

بيان عاجل من هيئة المساحة الجيولوجية حول زلزال الباحة

١٢:٢٧ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
خبير جيولوجي يحذر من أماكن الهبوط الأرضي وقت الأمطار

خبير جيولوجي يحذر من أماكن الهبوط الأرضي وقت الأمطار

٠٣:٥٤ م، الثلاثاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٤
«أرامكو» تكشف عن موعد نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الثالث 2022

«أرامكو» تكشف عن موعد نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الثالث 2022

٠٢:٤٦ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *