عاجل.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث سقوط بمنحدر جبلي في الشفا (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشر مدني الطائف حادث سقوط شخصين بمنحدر جبلي بالشفا نتج عنه إصابة أحدهما ووفاة الآخر.

وأوضحت المديرية أن فرق الإنقاذ التابعة لها باشرت موقع الحادث الذي وقع في مركز الشفا بمحافظة الطائف.

وأضافت: الحادِث أسفر عن وفاة شخص وإصابة الآخر، فيما اتخذت القوات التابعة لها الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وفاة 3 أشخاص

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني وفاة الأشخاص الثلاثة الذين تواجدوا داخل مركبة سقطت من منحدر في الهدا، بعد أن باشر مدني الطائف توابع حادث سقوط المركبة.

وتوفي شخص من المتواجدين بالمركبة، فيما سعت “الدفاع المدني” إلى البحث عن الآخرين، واستجابت فرق الدفاع المدني على الفور مع البلاغ الذي تلقته بسقوط المركبة، وتعلقها في مكان وعر، من مطل جبلي، يطل على مكة المكرمة.

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