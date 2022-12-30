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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الأمة الإسلامية تعيش فتنًا حالكة وتحديات هالكة
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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الأمة الإسلامية تعيش فتنًا حالكة وتحديات هالكة

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الأمة الإسلامية تعيش فتنًا حالكة وتحديات هالكة

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الأمة الإسلامية تعيش فتنًا حالكة وتحديات هالكة
٠١:٠٢:٤٢ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور عبد الرحمن السديس، في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، إن الأمة الإسلامية تعيش في هذه الآونة فتنًا حالكة وعواصف من التحديات هالكة، اختلفت ضروبها واستحرت قروبها وغدت كعارض منهمر .

وأضاف: “من أنكى الفتن فتنة تغييب العقول إما بأفكار هدّامة ضالة أو مسكرات ومخدرات مغيبة مُضلّة والعقل والإدراك من أزكى منح الباري وأغلاها”.

الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر ولعب الميسر والقمار، مستدلاً بحديث للرسول الكريم قال فيه: “لعن الله الخمر، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها”.

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