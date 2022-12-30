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منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة
١٢:٤٥:١٠ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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