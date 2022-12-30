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تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر لساعات
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تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر لساعات

تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر لساعات

تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر لساعات
٠٣:٠٤:٠٩ ص، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقة المدينة المنورة، حتى الساعة الـ 10 صباحا.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على مكة المكرمة حتى الساعة 2 من ظهر اليوم الجمعة، بينما تستمر على الرياض حتى الساعة الثالثة عصرا.

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الكلمات الدلالية:
أتربة مثارة أمطار رعدية الأرصاد الطقس

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