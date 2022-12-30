الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
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صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

صندوق التنمية العقارية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
٠٣:٠٧:٢٢ ص، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التحول الرقمي:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس في قواعد البيانات وتصميم الشبكات وإدارتها أو مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
  • الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

مدير قسم الابتكار والتقنيات الناشئة:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
  • الخبرات 6 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

مدير قسم أمن تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس في هندسة الحاسب أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
  • الخبرات 6 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

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عن الصندوق:

صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. مقره العاصمة الرياض.

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – ( هنا ).

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