إيلون ماسك يعترف بارتكاب أخطاء تتعلق بتويتر.. ماذا قال؟

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اعترف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بارتكاب أخطاء في الأسابيع الأولى من رئاسته لشركة تويتر.

وقال ماسك في برنامج البودكاست “All-In”: “في البداية، سنرتكب الكثير من الأخطاء، لأنني جديد على هذا”، وقال “أعتقد أنه سيكون لدينا عدد أقل من الزلات في المستقبل”.

ودافع ماسك عن ميزة “المشاهدات” الجديدة التي كشف عنها تويتر هذا الشهر لإظهار عدد الأشخاص الذين شاهدوا تغريدة معينة، والتي انتقدها العديد من المستخدمين بسبب ازدحام الواجهة، وقال إنها كانت “ميزة أكثر صعوبة في التنفيذ مما تعتقد”، وفقاً لموقع businessinsider.

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ووفقا للبرنامج فإنه بجانب عمليات التسريح الجماعي (موضوع دعاوى قضائية جارية الآن)، شرع ماسك أيضًا في وقف تنفيذ ميزات جديدة مثل التحقق المدفوع وسحب الموظفين الذين يراقبون المحتوى المزعج على الموقع، وفي الآونة الأخيرة، تعرض لانتقادات بسبب الإيقاف المؤقت لحسابات العديد من الصحفيين.

وخلال الحلقة، أقر ماسك أيضًا بأن تويتر لا يزال لديه “عدد لا بأس به من الروبوتات في النظام” وأنه استفاد منه في محاولته التراجع عن شراء المنصة، لكنه قال إنه اتخذ منذ ذلك الحين “الكثير من الخطوات لتقليل حالة الروبوتات والقزم “.

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