في متناول الجميع.. فاكهة تمنع حدوث النوبة القلبية

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كشفت خبيرة تغذية بريطانية، عن أحد أنواع الفاكهة، التي تسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي تحول دون التعرض للنوبات القلبية.

البوتاسيوم يسهم في خفض ضغط الدم

وقالت شونا ويلكينسون من مؤسسة “نيوتري جامز” الطبية في لندن، إلى أنه من المعروف أن البوتاسيوم يسهم في خفض ضغط الدم، لأنه يساعد الجسم على فقدان الصوديوم عن طريق البول، ما يخفف التوتر في الأوعية الدموية.

ودلّت ويلكينسون أن ثمرة موز واحدة يوميا يمكن أن تسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، الذي يعتبر حالة شائعة في العالم، إلا أن الكثيرين من المصابين لا يدركون هذه الحقيقة لأنه غالبًا لا تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة للمرض.

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وأشارت خبيرة التغذية، في الوقت نفسه، إلى أن الموز ليس مغذيًا فحسب، ولكنه غني بالبوتاسيوم ومليء بالألياف ما يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومنع النوبات القلبية.