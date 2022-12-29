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في متناول الجميع.. فاكهة تمنع حدوث النوبة القلبية
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في متناول الجميع.. فاكهة تمنع حدوث النوبة القلبية

في متناول الجميع.. فاكهة تمنع حدوث النوبة القلبية

في متناول الجميع.. فاكهة تمنع حدوث النوبة القلبية
٠٢:٥٤:٢٨ ص، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت خبيرة تغذية بريطانية، عن أحد أنواع الفاكهة، التي تسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي تحول دون التعرض للنوبات القلبية.

البوتاسيوم يسهم في خفض ضغط الدم

وقالت شونا ويلكينسون من مؤسسة “نيوتري جامز” الطبية في لندن، إلى أنه من المعروف أن البوتاسيوم يسهم في خفض ضغط الدم، لأنه يساعد الجسم على فقدان الصوديوم عن طريق البول، ما يخفف التوتر في الأوعية الدموية.

ودلّت ويلكينسون أن ثمرة موز واحدة يوميا يمكن أن تسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، الذي  يعتبر حالة شائعة في العالم، إلا أن الكثيرين من المصابين لا يدركون هذه الحقيقة لأنه غالبًا لا تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة للمرض.

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فوائد مذهلة لفاكهة الموز

وأشارت خبيرة التغذية، في الوقت نفسه، إلى أن الموز ليس مغذيًا فحسب، ولكنه غني بالبوتاسيوم ومليء بالألياف ما يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومنع النوبات القلبية.

ولفتت إلى أن البوتاسيوم يساعد بدرجة كبيرة على موازنة كمية الصوديوم في الجسم، حسب “السومرية”.

وأضافت: “لن يمنحك الموز في اليوم دفعة من الطاقة فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحفاظ على وظائف القلب الطبيعية، وهو أيضا يساعد على الحفاظ على المستويات الطبيعية للسوائل داخل خلايانا ويسهم في دعم حركات العضلات والقلب، ما يحافظ على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء الحيوية”.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع ضغط الدم البوتاسيوم النوبات القلبية فاكهة الموز

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