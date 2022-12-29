«برق وانقطاع للكهرباء».. أمطار غزيرة بشوارع جدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة، على شوارع مدينة جدة، صاحبها ومضات برق، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وأظهر الفيديو، الذي بثته قناة الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، خلو الشوارع من المارة، إلا من بضعة سيارات أسرعت للخروج من مناطق الأمطار.

مواجهة الحالة المطرية في جدة

وتبذل أمانة محافظة جدة أقصى مجهوداتها لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة في مواقع متفرقة، مجندة الأفراد والمعدات والآليات وفرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد.

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جاهزية شبكات تصريف المياه

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أنَّ الخطة الميدانية التي نفذت شملت سحب تجمعات المياه، ومواصلة رفع آثار الحالة المطرية، مشيراً إلى أنَّه ومن ضمن الاستعدادات؛ عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث؛ التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار.

ونوه بأنَّ هذه الخطة الميدانية تتزامن مع جهود أمانة المحافظة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.