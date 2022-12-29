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مشاجرة بالسيوف والسكاكين.. ماذا حدث داخل مستشفى كويتي؟

مشاجرة بالسيوف والسكاكين.. ماذا حدث داخل مستشفى كويتي؟

مشاجرة بالسيوف والسكاكين.. ماذا حدث داخل مستشفى كويتي؟
٠٢:١٣:٤٩ ص، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد مستشفى الجهراء بالكويت، مشاجرة بين مواطنين كويتيين استخدمت فيها “السيوف والسكاكين”، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتوقفهما وتحيلهما للجهات المختصة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بالكويت بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى الجهراء تم خلالها استخدام “الأسلحة البيضاء”، وفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وسارعت قوات الأمن إلى المستشفى حيث تبين أن خلافاً نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام “السكاكين والسيوف”.

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وتمكنت القوات الأمنية الكويتية من السيطرة على طرفي المشاجرة وانتزاع “السيوف والسكاكين” منهما، قبل أن يتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

وتنص المادة 28 من القانون رقم 1991/13 بخصوص الأسلحة والذخائر بالكويت، أنه” لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو إحرازها أو حملها في الأماكن العامة”، حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

بينما تنص المادة 29 من نفس القانون أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك”، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

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الكلمات الدلالية:
الكويت دولة عربية مستشفى الجهراء مشاجرة بالسيوف

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