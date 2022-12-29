5 ابتكارات طبية في 2022 تصدت لأمراض مزمنة

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كشفت لجنة من أطباء وباحثين في مركز “كليفلاند كلينك” بالولايات المتحدة، بقيادة الدكتور جيفري فينس المدير التنفيذي للابتكارات ورئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية في المركز، قائمة تضم أبرز 5 ابتكارات طبية ظهرت في عام 2022.

وأسهمت الابتكارات التي تضمنتها القائمة في مكافحة العديد من الأمراض المزمنة، والمنتشرة حول العالم بشكل واسع، واعتمد الأطباء والعلماء على هذه الاكتشافات بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت أبرز 5 ابتكارات طبية كالآتي:

1- لقاحات mRNA

كان لابتكار تقنية mRNA دور كبير في عام 2022، وتعتبر هذه التكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة وسهلة التصنيع نسبياً، كما أن لديها القدرة على القضاء بسرعة وفعالية على بعض أكثر الأمراض تحدياً في الرعاية الصحية.

2- تقنية لمساعدة مرضى الشلل النصفي

ابتكر باحثون من معهد لوزان الاتحادي للعلوم التطبيقية ومستشفى فود الجامعي بسويسرا، تقنية جديدة تمكن المصابين بالشلل النصفي من تعلم المشي من جديد، عبر استخدام التكنولوجيا التي تحفز النخاع الشوكي.

وتعمل التقنية الجديدة باستخدام جهاز لتحفيز الأعصاب يتم التحكم به بواسطة جهاز لوحي بشاشة تعمل باللمس.

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3- علاج اكتئاب ما بعد الولادة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على علاج لاكتئاب ما بعد الولادة، ويستخدم هذا العلاج الجديد، الذي تتم إدارته على مدار الساعة لمدة 60 ساعة، مادة الستيرويد العصبي للتحكم في استجابة الدماغ للإجهاد، حسب “القبس”.

4- اكتشاف سرطان البروستاتا

تم ابتكار تقنية تصوير يطلق عليها اسم التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني الجديد لمستضد غشاء البروستات (PSMA) والذي يساعد بشكل كبير في كيفية اكتشاف سرطان البروستاتا وعلاجه.

5- تأخير تطور مرض السكري 2

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على أول دواء يمكن أن يؤخّر تطور مرض السكري من النوع الأول، ويستهدف الدواء Teplizumab مشاكل المناعة الذاتية التي تسبب مرض السكري من النوع الأول T1D، بدلاً من أعراضه.