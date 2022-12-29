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«شؤون الأسرة» يطلق مبادرة التنمية والتطوير.. تشمل 10 مسارات منها حماية الطفل
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«شؤون الأسرة» يطلق مبادرة التنمية والتطوير.. تشمل 10 مسارات منها حماية الطفل

«شؤون الأسرة» يطلق مبادرة التنمية والتطوير.. تشمل 10 مسارات منها حماية الطفل

«شؤون الأسرة» يطلق مبادرة التنمية والتطوير.. تشمل 10 مسارات منها حماية الطفل
٠٢:٠٤:٥١ ص، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس شؤون الأسرة إطلاق مبادرة التنمية والتطوير بالتعاون مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

وقال المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يسرّنا أن نطلق مبادرة مجلس شؤون الأسرة للتنمية والتطوير في منظومة المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX والتي نقدّم من خلالها برامج تدريبية متخصصة في 10 مسارات تدريبية تحاكي شغفك واهتمامك.

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وتشمل هذه المسارات ما يلي:

– إدارة المشاريع

– التحليل الإحصائي

– التهيئة للمناصب القيادية

– التعاون وبناء العلاقات

– إدارة الضغوط

– حماية الطفل

– الابتكار

– الإدارة المالية

– الجودة الشاملة

– المهارات الناعمة

وأشار المجلس، إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (http://forms.nelc.gov.sa/ar/fac) موضحا أن التسجيل ينتهي في 3 يناير 2023م.

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الكلمات الدلالية:
المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني حماية الطفل مبادرات التنمية والتنطوير مجلس شؤون الأسرة

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