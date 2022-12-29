«شؤون الأسرة» يطلق مبادرة التنمية والتطوير.. تشمل 10 مسارات منها حماية الطفل

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس شؤون الأسرة إطلاق مبادرة التنمية والتطوير بالتعاون مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

وقال المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يسرّنا أن نطلق مبادرة مجلس شؤون الأسرة للتنمية والتطوير في منظومة المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX والتي نقدّم من خلالها برامج تدريبية متخصصة في 10 مسارات تدريبية تحاكي شغفك واهتمامك.

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وتشمل هذه المسارات ما يلي:

– إدارة المشاريع

– التحليل الإحصائي

– التهيئة للمناصب القيادية

– التعاون وبناء العلاقات

– إدارة الضغوط

– حماية الطفل

– الابتكار

– الإدارة المالية

– الجودة الشاملة

– المهارات الناعمة

وأشار المجلس، إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (http://forms.nelc.gov.sa/ar/fac) موضحا أن التسجيل ينتهي في 3 يناير 2023م.

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