شرطي أعزل يقبض على مسلح في بريطانيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، مطاردة غريبة بين شرطي بريطاني أعزل، وشخص يحمل سلاحا ناريا، وتمكن الشرطي من إلقاء القبض عليه.

طارده باحد شوارع برمنجهام

ونشر الحساب الرسمي لشرطة ويست ميدلاندز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو، الذي أظهر مطاردة رجل الشرطة لشاب مسلح.

وقال الحساب: “لقد أصدرنا مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الضباط العزل بمطاردة مسلح بشجاعة في أحد شوارع برمنجهام – ووجدوه يحمل مسدسًا محشوًا”.

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جرائم عنف وسلاح في عواصم أوروبية

وتعددت جرائم وحوادث العنف في بريطانيا، وبالتحديد عاصمتها لندن، وكذلك في عدة مدن وعواصم أوروبية، خلال الآونة الأخيرة، تزامنا مع أزمات اقتصادية، وفي الطاقة، فضلا عن الأزمات الأخلاقية.

أزمات وحدواث متعددة

وأظهر مقطع فيديو، نشر في وقت سابق، تدافع المئات، من خلال بوابات المبنى، إلى الداخل، في مواجهة الطابق الأرضي والدرج الجانبي المؤدي إلى الطابق العلوي.

وتوفيت امرأة، وأصيب 3 آخرون جراء حالة فوضى وتدافع، سببها اقتحام المئات لقاعة أكاديمية بريكستون في جنوب العاصمة البريطانية لندن.