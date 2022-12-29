مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 30 ديسمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:18 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:37
المدينة – 5:42
الرياض – 5:14
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:28
المدينة – 3:24
الرياض – 2:55
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:49
المدينة – 5:44
الرياض – 5:15
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:19
المدينة – 7:14
الرياض – 6:45