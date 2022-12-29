مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 30 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:18 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:37

المدينة – 5:42

الرياض – 5:14

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:28

المدينة – 3:24

الرياض – 2:55

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:49

المدينة – 5:44

الرياض – 5:15

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:19

المدينة – 7:14

الرياض – 6:45