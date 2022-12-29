الحوثي يستهدف القطاع الخاص في اليمن بالتضييق والابتزاز

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد التضييق على القطاع الخاص، وابتزازه، بإغلاق الشركات والمجموعات التجارية.

إدانة الحملة الممنهجة على القطاع الخاص

وغرد الإرياني عبر “تويتر” قائلا: “ندين ونستنكر بأشد العبارات، حملة الاستهداف والتشويه المتواصلة، التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، والتي وصلت حد إغلاق إحدى أهم شركات المجموعة “ناتكو” للمنتجات الاستهلاكية، ضمن حملتها الممنهجة على القطاع الخاص منذ بدء الانقلاب”.

الآلاف من العمال معرضون لفقد وظائفهم

وأورد الإرياني أن: “استهداف مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وهي أكبر البيوت التجارية، وأحد أهم شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تواصل نشاطها التجاري في ظروف قاسية جراء الحرب التي فجرها الانقلاب، يعرض عشرات الآلاف من الأيدي العاملة في مختلف المحافظات، واسرهم، لخطر فقد مصدر رزقهم”.

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استبدال شركات الحوثي بالقطاع الخاص

ولفت وزير الإعلام اليمني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل حملة التضييق والابتزاز للبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها لدفعها لوقف نشاطها والفرار خارج البلد، واستبدالها بشركات تجارية تابعة لقياداتها، وإحكام سيطرتها على القطاع الخاص، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

واختتم حديثه عبر “تويتر” بأن: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن مطالبين بإدانة صريحة لهذه الممارسات، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص، وتحييده عن الصراع، وإسناده للاستمرار في القيام بدوره الحيوي في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن”.