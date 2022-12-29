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تعرف على خطة أمانة جدة لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة
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تعرف على خطة أمانة جدة لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة

تعرف على خطة أمانة جدة لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة

تعرف على خطة أمانة جدة لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة
٠١:٠٩:٢٠ ص، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تبذل أمانة محافظة جدة أقصى مجهوداتها لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة في مواقع متفرقة، مجندة الأفراد والمعدات والآليات وفرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد.


وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أنَّ الخطة الميدانية التي نفذت شملت سحب تجمعات المياه، ومواصلة رفع آثار الحالة المطرية، مشيراً إلى أنَّه ومن ضمن الاستعدادات؛ عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث؛ التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار.


ونوه بأنَّ هذه الخطة الميدانية تتزامن مع جهود أمانة المحافظة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

امانة جدة الامطار - جدة

متحدث «الأرصاد»: حي البساتين بمحافظة ⁧جدة⁩ يسجل أعلى كمية ⁧أمطار⁩

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أمانة جدة الحالة المطرية تعليق الدراسة سقوط الأمطار

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