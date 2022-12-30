«روضة خريم بالرياض»..أفضل نزهة شتوية في يوم الإجازة ومتنفس عائلي وكسر للروتين الأسبوعي

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة رفقة عائلته خاصة في ظل هذه الأجواء الشتوية الرائعة، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من الروتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

روضة خريم

تقع في منطقة الرياض وهي محمية بأعمدة من حديد، وتقع على الطرف الجنوبي الغربي من الدهناء، ويصب فيها أودية كبيرة: مثل خويش، وثيلان، والثمامة، وفيها أشجار سدر، وطلح كبيرة، يمكن الجلوس تحتها إضافة إلى النفل، والخزامى، وغيرها، ولا توجد فيها مخاطر تذكر، وهي من أقرب الروضات إلى الرياض.

طبيعة خلابة

تمتاز الروضة بأنها منطقة ذات طبيعة خضراء وتبعد حوالي 100 كلم شمال شرق مدينة الرياض على مقربة من مركز غيلانة في الطرف الجنوبي الغربي من الدهناء، وتتبع إداريا لمحافظة رماح.

ممزيات روضة خريم

تتميز روضة خريم بمساحاتها الخضراء، والتي تعد واحدة من منتزهات المملكة الرائعة الممتدة على مسافات كبيرة.

كما أنه يوجد بها ممرات مائية ويصب بها عدة سيول أهمها شعيب الطوقي، وتمر عبرها مياه أودية عديدة مثل خويش، وثيلان، والثمامة، كما تضم أحواض كبيرة لتخزين مياه الأمطار.

مساحات خضراء وغطاء نباتي رائع

الروضة تعني البستان، وتعد من منتزهات الرياض المعروفة وروضة خريم، من أجمل أماكن السياحة في الرياض للعائلات؛ لما تمتاز به من مساحات خضراء وغطاء نباتي رائع.

يوجد بها العديد من الحيوانات المميزة؛ لذلك يمكن اعتبار روضة خريم محمية طبيعية، بشكل أكبر عن كونها متنزه طبيعي تقليدي.

أفضل موسم لزيارة روضة خريم

يعد فصل الربيع وفصل الشتاء، هما أفضل أوقات زيارة روضة خريم بالرياض، كما أنه يمنع التخييم داخل حدود المنتزه.

مميزات إضافية

– يوجد فيها أشجار كبيرة

– قريبة من الرياض

– متوفرة الخدمات بالقرب منها محطة بنزين و مواد غذائية

– خدمة الإتصالات فيها جيدة STC يوجد لهم برج 4G ويعمل بسرعة

– مناسبة للتخيم حول الروضة و يوجد مخيمات للإيجار

أقسام روضة خريم

تنقسم روضة الخريم إلى ثلاث أقسام رئيسية :

القسم الأول

مخصص لدخول الزوار الى هذه الروضة بشكل أساسي، ويمنع دخول السيارات إلى هذه الروضة.

على الزوار اصطفاف سياراتهم خارجا قبل دخول روضة خريم.

الهدف من ذلك هو الحفاظ على الغطاء النباتي والمناظر الطبيعية.

القسم الثاني

يعتبر محمية طبيعية.

مساحتها تسعة كيلو متر.

تحتوي على العديد من الحيوانات، من أهمها طيور الحبارى وطيور النعام والغزلان والريم العربي والخيول الطبيعية.

تحتوي على العديد من النباتات التي يتراوح عددها بحدود مئة وعشرين نبتة، من أهمها الربلة والقيصوم والحوذان والشيح والطلح والسدر والأرطى والعوسج.

القسم الثالث

مخصص للأمراء والملوك خاصة في فصل الربيع لقضاء أوقات جميلة فيها بعيدا عن الضوضاء والصخب في المدينة.

موقع روضة خريم

يمكنك الوصول إلى مكان روضة خريم عبر خرائط جوجل من خلال الضغط هنا :