دراسة تكتشف نوعًا من البكتيريا بالأمعاء يقلل مضاعفات أمراض القلبية

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توصل فريق من الباحثين إلى نوع من البكتيريا يقلل مخاطر مخاطر الأزمات القلبية وأمراض القلب.

ووفقا لدراسة حديثة فإن البكتيريا من نوعي Lactobacillus acidophilus” ،و Bifidobacterium animalis ، في الأمعاء تساعد أنسجة القلب على مكافحة عواقب النوبات القلبية بشكل أكثر فعالية.وذلك وفقا لما نشرته الصحيفة الروسية تاس.

وأوضح أطباء ” أن ميكروبات (البروبيوتيك) المتكيّفة تطوريا تحافظ على علاقة متبادلة المنفعة مع “مضيفها”، وتحمي هذه البكتيريا خلايا القلب من أضرار التسمم ،والعواقب المتعلقة بنقص الأكسجين من خلال التنظيم الدقيق لجزيئات التنبيه المؤيدة والمضادة للالتهابات.

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يشار إلى أن جسم الثدييات يحتوي على عدد من الخلايا أقل بـ10 أضعاف تقريبا مما تحتوي عليه البكتيريا والفطريات ،وغيرها من الكائنات الدقيقة، بينما اعتقد الباحثون لفترة طويلة أن تركيبتها هذه تؤثر بشكل أساسي على عملية التمثيل الغذائي.

وبينت الدراسات التي أجريت في الأعوام الأخيرة إلى أن خصائص تكوّن البكتيريا الدقيقة تؤثر على مسألة احتمال الإصابة بالسرطان، وأمراض أخرى، وكذلك على سلوك البشر والحيوانات.

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