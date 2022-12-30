«حصاد الأسبوع الاقتصادي»: تراجع معدل البطالة ونمو الطاقة والاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، عدة بيانات، كشفت أن معدل البطالة بلغ 9.9% في الربع الثالث من عام 2022، بانخفاض بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2021، البالغ فيه 11.3%.

وعلى أساس ربعي، ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 9.7% في الربع الثاني من 2022.

الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وبلغت الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.26 تريليون ريال خلال عام 2021م مرتفعة بنسبة 25% مقارنة بالعام 2020م.

وأوضحت “الإحصاء”، في بيان لها، أن بلغت النفقات التشغيلية 659.5 مليار رريال بنسبة ارتفاع بلغت 33%، وبلغت تعويضات المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 155.8 مليار ريال بنسبة ارتفاع 19%، وذلك مقارنة بالعام 2020م.

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الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال

وفي الوقت نفسه، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال خلال عام 2021م بلغت 4.08 تريليون ريال.

وأضافت أن أكثر الأنشطة تحقيقًا للإيرادات هي أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.

وتابعت أن النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغت 1.74 تريليون ريال يتقدمها نفقات نشاط الصناعة التحويلية، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة، ونشاط التشييد.

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أسعار إيجارات الشق السكنية في المملكة

أظهرت بيانات رسمية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار إيجارات الشق السكنية في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 15.6%، وهي أعلى معدل ارتفاع في السنوات الأخيرة.

وواصلت إيجارات الشقق قفزاتها القوية للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت 13% ارتفاعًا سنويًا في شهر أكتوبر الماضي، متوافقة مع طلب قوي على تأجير الشقق مدعومًا بحالة النمو والتعافي في الاقتصاد.

وسجل المؤشر العام لأسعار الإيجارات السكنية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.4% في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل 90.86 نقطة مقابل 86.18 نقطة في شهر نوفمبر 2021.

83% نسبة نمو مستثمري الجولات الاستثمارية

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقريراً استعرضت خلاله أبرز الإنجازات التي عملت عليها خلال عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن نسبة نمو المستثمرين المشاركين في جولات استثمارية لصالح شركات سعودية ناشئة بلغت 83% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حققت نسبة سهولة بدء الأعمال 93.5% مما جعل المملكة في صدارة ترتيب مؤشر سهولة البدء في عمل تجاري حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021/ 2022م.

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التجارة الخارجية تزدهر

بلغ حجم التجارة بين المملكة وأكبر عشرة شركاء تجاريين نحو 1.22 تريليون ريال “325.64 مليار دولار”، ما يمثل نحو 64.5% من إجمالي تجارة المملكة الخارجية.

وسجلت التجارة بين المملكة وأكبر عشرة شركاء تجاريين نموا سنويا بواقع 45.3% بعدما كانت عند 840.44 مليار ريال للفترة ذاتها من 2021. الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة بلغت الاستثمارات الأجنبية مباشرة داخل المملكة نحو 7.85 مليار ريال (2.1 مليار دولار) خلال الربع الثاني 2022، مقابل 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 85% نظرا لكون الفترة المقارنة إستثنائية بسبب صفقة لأرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار. ووفق بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” ووزارة الاستثمار، تعد تلك الاستثمارات هي ثاني أعلى قيمة فصليا منذ الربع الثالث 2015، أي خلال نحو سبعة أعوام، عندما سجل حينها 8.3 مليار ريال.

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21 فرصة استثمارية في 6 أشهر

طرحت الهيئة العامة للأوقاف، 21 فرصة استثمارية، في عدد من المناطق خلال الستة أشهر الماضية، وذلك على شكل استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في الفرص بتسع فرص استثمارية، وبنحو 43% تليها الأحساء بسبع فرص استثمارية، ثم المدينة المنورة بثلاث فرص، والطائف والرس بفرصة واحدة لكل منهما.

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