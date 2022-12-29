هل سجل الأسرة يصلح كوثيقة سفر؟ الجوازات تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن سجل الأسرة لا يصلح كوثيقة سفر، ويلزم إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية استخدام سجل الأسرة كوثيقة سفر.

وأجابت الجوازات بقولها :”أهلًا بك، سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر، يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص. نشكر تواصلكم”.

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وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم إسقاط الوافد آليا بخرج ولم يعد بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الوافد.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إسقاط الوافد آليا، أجابت الجوازات بقولها: “إنه يتم إسقاط الوافد آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، بقولها: “الآن لا حاجة لمراجعة الجوازات، للتبليغ عن وافد خرج ولم يعد”. وتابعت الجوازات: ” إنه سيتم تسجيل عبارة خرج ولم يعد لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، ولا حاجة لمراجعة إدارة الجوازات كما كان سابقا لتسجيل وافد خرج ولم يعد”.

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وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات في ملتقى “أبشر” الثامن 2022، إطلاق عدد 5 خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين، تمكنهم من تنفيذ خدماتهم إلكترونياً عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

تطبيق المرحلة الأولى للخدمة

وأتاحت “الجوازات” عبر منصة “أبشر” خدمة “أبشر سفر”، للتسجيل المسبق للمسافرين مع المرافقين والمركبة المستخدمة من خلال تطبيق “أبشر أفراد” قبل عبور المنفذ، حيث ستصل رسالة للمسجلين في الخدمة في حال ازدحامه لتجنبه واختصار وقت العابرين، علماً بأن تطبيق المرحلة الأولى لهذه الخدمة سيقتصر على جوازات منفذ جسر الملك فهد الحدودي.

وتتيح الخدمة الثانية “سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني” للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة أبشر، إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.

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خدمة تمكين المقيم

وتُمكّن خدمة “استعراض الجواز السعودي كهوية رقمية” المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره، بينما جاءت خدمة “تمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية للتابعين” لتتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع إليها عند الحاجة.

كما تواصل الجوازات استقبال طلبات المواطنين من الفئة العمرية 21 عامًا فأكثر الراغبين في تجديد جوازات سفرهم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بعد أن تم تدشين الخدمة في النظام، وتتطلب زيارة إدارة جوازات المنطقة بعد الانتهاء من طلب تجديد جواز السفر، وذلك لفحص الجواز السابق.

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