متحدث «الأرصاد»: حي البساتين بمحافظة ⁧جدة⁩ يسجل أعلى كمية ⁧أمطار⁩

تواصل – فريق التحرير:

أفاد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، مساء أمس الخميس، أن حي البساتين بمحافظة ⁧جدة،⁩ سجل أعلى كمية ⁧أمطار⁩ حتى الساعة ١١ مساءً، بـ 44 ملم.

وقال متحدث المركز الوطني للأرصاد: مستمرون في دعم الجهات الميدانية بالمعلومات والبيانات الآنية.

تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات

وفي الوقت نفسه، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت خلال ⁧أمطار مكة وهي:

– النوارية

– حجز السيارات بالشرائع

– جامع علويه

– جبل النور

– كدي

– سوق الضيافة

ونوهت إمارة مكة، أنه في حال وصول التحذيرات الصوتية على هاتفك الجوال الرجاء عدم الهلع.. والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والبقاء في مواقع آمنة وعدم الخروج إلى انتهاء الحالة.

اقرأ أيضا:

توقعات الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل

تعليق الدراسة بجامعة الملك عبدالعزيز

وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز⁩ تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وكافة المحاضرات ليومي الجمعة⁩ و⁧السبت.⁩

الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير

ورفع المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه إلى درجة (تحذير) من هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظتي جدة وبحرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 11 من يوم الجمعة.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.