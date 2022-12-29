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مواطن يروي قصة نجاحه في زراعة الطماطم.. بدأ بـ 4 بيوت محمية ووصل لـ 300 (فيديو)
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مواطن يروي قصة نجاحه في زراعة الطماطم.. بدأ بـ 4 بيوت محمية ووصل لـ 300 (فيديو)

مواطن يروي قصة نجاحه في زراعة الطماطم.. بدأ بـ 4 بيوت محمية ووصل لـ 300 (فيديو)

مواطن يروي قصة نجاحه في زراعة الطماطم.. بدأ بـ 4 بيوت محمية ووصل لـ 300 (فيديو)
١٢:٤٤:٤١ ص، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن إبراهيم المزيرعي والذي يعمل في زراعة المنتجات الزراعية والخضروات تجربته في زراعة الطماطم.

وقال المزيرعي، في مقطع فيديو نشره حساب ” الإرشاد الزراعي”، في “تويتر”، إنه بدأ تجربته مع الزراعة ب 4 بيوت محمية ووصلت الآن إلى 300 بيت.

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وأضاف “توسعت للإنتاج في الصالات الزراعية، والعناية بالممارسات الزراعية السليمة”.

وأكد المواطن المزيرعي أن الاهتمام والعناية بالمحصول والتربة سر نجاحه في زراعة الطماطم ونادرا ما يستخدم المبيدات، ويهتم بتنظيف التربة أسبوعياً لتتنفس بكفاءة وما ينعكس على جودة المحصول.

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الكلمات الدلالية:
الإرشاد الزراعي البيوت المحمية الزراعة الطماطم المحميات الزراعية

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