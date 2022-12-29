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الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير بجدة وبحرة.. و«إدارة الأزمات» يدعو الجميع إلى البقاء في مكان آمن
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الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير بجدة وبحرة.. و«إدارة الأزمات» يدعو الجميع إلى البقاء في مكان آمن

الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير بجدة وبحرة.. و«إدارة الأزمات» يدعو الجميع إلى البقاء في مكان آمن

الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير بجدة وبحرة.. و«إدارة الأزمات» يدعو الجميع إلى البقاء في مكان آمن
١١:٤٩:٢٧ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه إلى درجة (تحذير) من هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظتي جدة وبحرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 11 من يوم الجمعة.
كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

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من جهته حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع من أمطار غزيرة متواصلة تتطلب أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في مكان أمن، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المهنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية بجامعة جدة يومي الجمعة والسبت

الكلمات الدلالية:
إدارة الأزمات الأرصاد بحرة تحذير جدة درجة التنبيه مكان آمن

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