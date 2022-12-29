عاجل.. مطار الملك عبدالعزيز يوجه المسافرين للتواصل مع شركات الطيران

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قبل قليل، أنه نظرا لظروف الطقس، والتي قد تؤدي إلى تأخير بعض الرحلات الجوية، يجب التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات.

حالة التقليات الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع اليوم الخميس، حالة من التقلبات الجوية على 4 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة الماضية.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة وضباب على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض.

أمطار على مكة المكرمة

وتفصيلا، توقع المركز أن تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة الثانية من صباح الجمعة.

كما تشمل الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة السادسة من مساء الخميس.

كذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، ضباب على منطقتي تبوك والرياض يستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

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