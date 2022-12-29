الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة الرياض تقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفاً لنظام الإقامة
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شرطة الرياض تقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفاً لنظام الإقامة

شرطة الرياض تقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفاً لنظام الإقامة

شرطة الرياض تقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفاً لنظام الإقامة
١١:٤٦:٠٨ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية, و(27) مخالفًا لنظام الإقامة،(9) من الجنسية اليمنية.

هذا بالإضافة إلى (7) من الجنسية الباكستانية و(5) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية الهندية و(3) من الجنسيات النيبالية والنيجيرية والسودانية.

وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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