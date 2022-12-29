شرطة الرياض تقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفاً لنظام الإقامة

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية, و(27) مخالفًا لنظام الإقامة،(9) من الجنسية اليمنية.

هذا بالإضافة إلى (7) من الجنسية الباكستانية و(5) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية الهندية و(3) من الجنسيات النيبالية والنيجيرية والسودانية.

وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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