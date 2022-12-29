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تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية بجامعة جدة يومي الجمعة والسبت

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تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية بجامعة جدة يومي الجمعة والسبت

تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية بجامعة جدة يومي الجمعة والسبت

تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية بجامعة جدة يومي الجمعة والسبت
١١:١٧:٢٩ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية يومي ( الجمعة والسبت) وتحويل المحاضرات عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات.

وشهدت محافظة جدة مساء اليوم الخميس، هطول امطار غزيرة ارتوت على إثرها الأرض.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم إلى يوم السبت المقبل حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية وإرتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

ويشمل تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، ومنطقة عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة).

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ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى)، في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، ومنطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).

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