الطائف الآن تريند يتصدر تويتر.. مشاهد رائعة لم ترَها من قبل
تواصل- فريق التحرير:
تصدر هاشتاج #الطائف_الآن التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على إثر هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة.
وشارك العديد من المغردين في الهاشتاج عبر نشر فيديوهات توثق مشاهد رائعة على الطائف.
ياحي ليلٍ رافقه غيم ومطر ⛈
#الطايف_الان pic.twitter.com/PROeq2rPsu
— ℳ0𝒪ℋ𝒮ℐ𝒩 🇸🇦 (@m0ohsin) December 29, 2022
وأظهرت الفيديوهات هطول الأمطار الغزيرة على الشوارع التي شهدت تكدسًا للحالة المرورية في بعض الأماكن، كما ظهرت تجمعات المياه في الطرقات.
#فيديو#الطائف_الان يشهد أمطار غزيرة
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🎥: ماجد عسيري#أمطار_الطائف pic.twitter.com/EPVBRxL0Hy
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 29, 2022
وكان المركز الوطني للأرصاد، رفع التنبيه على الطائف إلى تحذير، حيث حذّر من هطول أمطار رعدية غزيرة على الطائف أضم ميسان.
بردية بين شقصان وقيا جنوب #الطائف
تصوير عضو الفريق فيصل الربيعي..😍#الطايف_الان #الشفا #الرياض pic.twitter.com/kC2qksWuW9
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) December 29, 2022
وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحالة على هذه الأماكن تستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة.
#الطايف_الان تعيش اجواء اسطورية 🌨 pic.twitter.com/72sDtxyVvy
— #الطائف_الآن (@taif_now) December 29, 2022
#عاجل #الأرصاد:
رفع درجة التنبيه إلى ( تحذير ) ⛔️
هطول أمطار رعدية غزيرة
على #الطائف #أضم #ميسان
•نهاية الحالة: الجمعة 09:00 pic.twitter.com/AiSIIc4Ryg
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 29, 2022
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم إلى يوم السبت المقبل حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية وإرتفاع الأمواج على المدن الساحلية.
هذا المطر
🤍يروي القلوب قبل الدروب🤍 pic.twitter.com/6dlnaN3DYd
— حجازيّة🕊 (@tootah3032) December 29, 2022
ويشمل تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، ومنطقة عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة).
#الطايف_الان امطار غزيرة ☔️ pic.twitter.com/BjeaMcYS3w
— الطائف اغلى (@Taif_info) December 29, 2022
ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى)، في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، ومنطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).
امطار وصوت رعد 💜🌧️⚡️
بس برد 🥶☃️ pic.twitter.com/XhnIKBkHft
— نـــوف 🍓 (@AL_haila511) December 29, 2022
منها مكة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة وضباب وجريان السيول على 13 منطقة