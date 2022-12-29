وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي أول إدارة الموهب.
- مدير تقييم المشاريع والبرامج.
- أخصائي أول حوكمة المشتريات ومعالجة الشكاوى.
- أخصائي أول في إدارة الهوية والوصول.
- أخصائي أول في عمليات الحلول.
- أخصائي مالي أول في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- أخصائي عمليات الشبكة.
- أخصائي عمليات الامتثال.
- أخصائي أول في إدارة الصناديق الاستئمانية.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 29 ديسمبر 2022م.للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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