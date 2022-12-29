الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات
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وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات

وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات

وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات
١١:٠٨:٢٠ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي أول إدارة الموهب.
  • مدير تقييم المشاريع والبرامج.
  • أخصائي أول حوكمة المشتريات ومعالجة الشكاوى.
  • أخصائي أول في إدارة الهوية والوصول.
  • أخصائي أول في عمليات الحلول.
  • أخصائي مالي أول في مجال تكنولوجيا المعلومات.
  • أخصائي عمليات الشبكة.
  • أخصائي عمليات الامتثال.
  • أخصائي أول في إدارة الصناديق الاستئمانية.
  • والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 29 ديسمبر 2022م.للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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البنك الإسلامي للتنمية فرص وظائف وظائف شاغرة

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