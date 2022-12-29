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انتهاكات وجرائم إنسانية.. ارتفاع غير مسبوق في حوادث قتل النساء بدولة أوروبية
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انتهاكات وجرائم إنسانية.. ارتفاع غير مسبوق في حوادث قتل النساء بدولة أوروبية

انتهاكات وجرائم إنسانية.. ارتفاع غير مسبوق في حوادث قتل النساء بدولة أوروبية

انتهاكات وجرائم إنسانية.. ارتفاع غير مسبوق في حوادث قتل النساء بدولة أوروبية
١١:٠٥:٢١ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى الدول الأوروبية، ارتفاعاً غير مسبوقاً في جرائم وحوادث قتل النساء والانتهاكات بحق النساء في مشاهد تكشف مدى نظرة الغرب لحقوق المرأة والمتاجرة بحقوق الإنسان.

وتفصيلا، ندد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، بالارتفاع المخيف والجنوني في جرائم قتل النساء في بلاده.

وتابع وزير الداخلية الإسباني إن “سلسلة الجرائم المروعة التي عانينا منها هذا الشهر، كانت محبطة للغاية وينبغي أن تكون بمثابة جرس إنذار”.

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تصريحات الوزير الإسباني جاءت بعد تداول أنباء مقتل 9 نساء خلال ديسمبر من قبل أزواجهن، بشكل أساسي، الأمر الذي يجعله أكثر الشهور دموية هذا العام، بحسب “فرانس برس”.

ووفقا للوكالة، كانت من بين الضحايا امرأة حامل تبلغ من العمر 32 عاما والتي تعرضت للطعن حتى الموت، من قبل شريكها السابق حسبما يزعم، أمام ابنيهما المراهقين ليل الأربعاء في بلدة إسكالونا وسط البلاد، حيث كان من المقرر أن تضع مولودها خلال أيام، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومع هذا العدد الجديد من جرائم قتل النساء، يكون هذا العام قد شهد مقتل 48 امرأة في إسبانيا في جرائم عنف بحق المرأة، وانتهاكا لحقوقها، كما ذكرت الحكومة أن إجمالي عدد القتلى من هذا النوع من الجرائم بلغ 1181 منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الضحايا.

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الكلمات الدلالية:
أوروبا إسبانيا انتهاك حقوق النساء جرائم قتل حقوق النساء قتل النساء

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