الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
للمرة الثانية في أيام.. زلزال قوي يضرب مصر
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للمرة الثانية في أيام.. زلزال قوي يضرب مصر

للمرة الثانية في أيام.. زلزال قوي يضرب مصر

للمرة الثانية في أيام.. زلزال قوي يضرب مصر
١١:٠٦:٤١ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت مصر لزلزال قوي مساء اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية في غضون أيام.

وحسب إعلام محلي، شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء هزة أرضية شديدة للمرة الثانية خلال 3 أيام.

وشعر سكان المدينة بالهزة الأرضية التي بلغت شدتها نحو 4.41 درجة على مقياس ريختر.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الهزة الأرضية لم تسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في بيان له اليوم، أن الهزة الأرضية كانت على بعد 31 كيلو متر جنوب غرب مدينة الطور بقوة 4.41 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 28.02 شمالًا، وخط الطول 33.42 شرقًا، والعمق 15.04 كيلو متر.

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جدير بالذكر أن مدينة الطور تعرضت يوم الثلاثاء الماضي لهزة أرضية شديدة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل شعر بها سكان المدينة من شدتها، والتي بلغت نحو 5 درجات على مقياس ريختر، واستمر قرابة نصف الدقيقة، ما تسبب في إصابة المواطنين بحالة من الهلع والذعر، ولم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.

الكلمات الدلالية:
الطور جنوب سيناء زلزال مصر

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