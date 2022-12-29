بعد تعليق الدراسة المسائية في مدارس مكة المكرمة وجدة .. ماذا تعرف عن منصة مدرستي؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارتي التعليم في مكة المكرمة وجدة، تعليق الدراسة الحضورية مساء اليوم الخميس بالمدارس المسائية، نظراً للتقلبات الجوية التي تمر بها منطقة مكة المكرمة.

وأشارت إدارتي التعليم في مكة المكرمة وجدة، إلى اعتماد الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

“تواصل”، تقدم في هذا التقرير كل ما يهم الطالب والمعلم بشأن منصة مدرستي والدراسة عن بعد:

منصة «مدرستي» والدراسة عن بعد

ومنصة «مدرستي» هي عبارة عن محاكاة للواقع التعليمي ويتم من خلالها تفعيل الدراسة بعد بكل سهولة، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

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للمعلمين والمعلمات.. طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي

أهمية منصة مدرستي للطالب والمعلم

ومن أجل مصلحة الطلاب والمعلمين، اعتمدت وزارة التعليم في المملكة منصَّة مدرستي لتعليم الطلاب عن بعد، عن طريق تحضيرِ المعلمين والمعلمات للدروس بطريقةٍ إلكترونيةٍ، وبذلك تتوفر الكثير من المناهج التعليمية المتطورة، حيث توفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها:

1 – إضافة الواجبات.

2 – إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها.

3 – إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

4 – عقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت.

5 فوائد مهمة للطلاب

وتتيح المنصة العديد من الفوائد للطلاب والطالبات عبر التفاعل معها، ومن ذلك:

1 – التفاعل مع الأقران والمعلمين.

2 – المشاركة عبر ساحات النقاش.

3 – الاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة بكل طالب.

4 – التحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات.

5 – التعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

* طريقة إعداد الدروس بـ منصة مدرستي

ووفق لوزارة التعليم، تشمل خطوات إعداد الدروس بالتفصيل ما يلي عبر منصة مدرستي :

1– بعد الدخول إلى منصة مدرستي.

2 – إدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمعلم.

3 – يتم اختيار الجدول الدراسي من القائمة الرئيسة.

4 – اختيار الحصة المراد تحضريها.

5 – تحديد التاريخ ورقم الحصة ووقتها.

6 – بعدها يتم الضغط على رابط «قم بإعداد الدرس الآن».

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