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«توعية وتحذير».. «نبراس» تنشر فيديو لجريمة تخلص شاب من عائلته بالكامل في رمضان الماضي
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«توعية وتحذير».. «نبراس» تنشر فيديو لجريمة تخلص شاب من عائلته بالكامل في رمضان الماضي

«توعية وتحذير».. «نبراس» تنشر فيديو لجريمة تخلص شاب من عائلته بالكامل في رمضان الماضي

«توعية وتحذير».. «نبراس» تنشر فيديو لجريمة تخلص شاب من عائلته بالكامل في رمضان الماضي
١٠:٠٠:٠٤ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”، مقطع فيديو لقصة مستوحاة من جريمة حقيقية، في إطار نشر الوعي والتحذير من تناول المواد المخدرة.

وجسد الفيديو قصة جريمة وقعت في نهار رمضان 1443، لشاب أنهى حياة عائلته حرقاً تحت تأثير مخدر الشبو.

وأوضح الفيديو أن الشاب تخلص من والده ووالدته وأخته حرقاً بسكب البنزين عليهم في نهار رمضان في إحدى غرف المنزل بعد إحكامها ومحاصرتهم فيها .

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وكان الشاب تحت تأثير مخدر الشبو أو ما يعرف بالكريستالميث، ما جعله يرتكب جريمة يندى لها الجبين.

الكلمات الدلالية:
المخدرات جريمة في رمضان مكافحة المخدرات نبراس

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