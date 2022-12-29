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بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على الطائف
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بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على الطائف

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على الطائف

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على الطائف
٠٩:٥٧:١١ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف مساء اليوم الخميس.

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة على محافظة الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الطائف الطائف حالة مطرية محافظة الطائف

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