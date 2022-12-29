أهم 10.. تنويه هام من حساب المواطن والموارد البشرية والأرصاد ترفع التنبيه إلى تحذير عاجل

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

حساب المواطن: في حال وجود إيقاف خدمات يمكن سحب الدعم بهذه الطريقة

قال برنامج حساب المواطن، إنه في حال وجود إيقاف خدمات يمكن التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم، إذا كان الحساب نشطًا.. المزيد هنا

لهذا السبب.. إلغاء عمليات جراحية في مستشفيات الكويت

أزمة جديدة يمر بها القطاع الطبي في الكويت، تتمثل في عدم توافر مستلزمات ومعدات العمليات الجراحية،.. المزيد هنا

وزارة التجارة: يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط

قالت وزارة التجارة، إنه يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط… المزيد هنا

تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد صرف الضمان الاجتماعي

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية مع تغريدة لأحد المستفيدين قال فيها: .. المزيد هنا

الأرصاد في بيان رسمي: ٧ تغيرات جوية على هذه المناطق من اليوم وحتى السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم إلى يوم السبت المقبل حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصحبها.. المزيد هنا

منها المنطقة الغربية بالكامل.. خريطة سقوط الأمطار و«طريف» تسجل أدنى درجة حرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.. المزيد هنا

النيابة العامة تحذر: هذه عقوبات الترويج للمخدرات عبر الإنترنت

حذرت النيابة العامة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، من إنشاء موقع على الاشبكة المعلوماتية،.. المزيد هنا

متى يتم إسقاط الوافد آليًا بـ«خرج ولم يعد»؟.. الجوازات تجيب

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم إسقاط الوافد آليا بخرج ولم يعد بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الوافد… المزيد هنا

مشهد يفطر القلوب.. أب سوري يدفن ابنته على الحدود البولندية (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا يدمي القلوب،.. المزيد هنا

حتى التاسعة من صباح الجمعة.. الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير على 3 أماكن

رفع المركز الوطني للأرصاد تنبيه على الطائف إلى تحذير، حيث حذّر من هطول أمطار رعدية غزيرة على الطائف أضم ميسان… المزيد هنا