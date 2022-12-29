الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«توعية وتحذير».. «نبراس» تنشر فيديو لجريمة تخلص شاب من عائلته بالكامل في رمضان الماضي
وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني
أطنان من الريالات تفضح الحوثي وتكشف جباياته من جيوب اليمنيين (صور)
أهم 10.. تنويه هام من حساب المواطن والموارد البشرية والأرصاد ترفع التنبيه إلى تحذير عاجل
بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على الطائف
الذهب يعاود الصعود مستغلا تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أهم 10.. تنويه هام من حساب المواطن والموارد البشرية والأرصاد ترفع التنبيه إلى تحذير عاجل

أهم 10.. تنويه هام من حساب المواطن والموارد البشرية والأرصاد ترفع التنبيه إلى تحذير عاجل

أهم 10.. تنويه هام من حساب المواطن والموارد البشرية والأرصاد ترفع التنبيه إلى تحذير عاجل
٠٩:٥٧:٣٠ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

حساب المواطن: في حال وجود إيقاف خدمات يمكن سحب الدعم بهذه الطريقة

قال برنامج حساب المواطن، إنه في حال وجود إيقاف خدمات يمكن التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم، إذا كان الحساب نشطًا.. المزيد هنا

حساب المواطن - صورة ارشيفية

لهذا السبب.. إلغاء عمليات جراحية في مستشفيات الكويت

أزمة جديدة يمر بها القطاع الطبي في الكويت، تتمثل في عدم توافر مستلزمات ومعدات العمليات الجراحية،.. المزيد هنا

وزارة التجارة: يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط

قالت وزارة التجارة، إنه يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط… المزيد هنا

تحديث بيانات منشأة - وزارة التجارة

تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد صرف الضمان الاجتماعي

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية مع تغريدة لأحد المستفيدين قال فيها: .. المزيد هنا

الأرصاد في بيان رسمي: ٧ تغيرات جوية على هذه المناطق من اليوم وحتى السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم إلى يوم السبت المقبل حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصحبها.. المزيد هنا

أمطار متوسطة --- محافظة جدة

منها المنطقة الغربية بالكامل.. خريطة سقوط الأمطار و«طريف» تسجل أدنى درجة حرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.. المزيد هنا

النيابة العامة تحذر: هذه عقوبات الترويج للمخدرات عبر الإنترنت

حذرت النيابة العامة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، من إنشاء موقع على الاشبكة المعلوماتية،.. المزيد هنا

النيابة العامة - المخدرات - وسائل التواصل

متى يتم إسقاط الوافد آليًا بـ«خرج ولم يعد»؟.. الجوازات تجيب

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم إسقاط الوافد آليا بخرج ولم يعد بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الوافد… المزيد هنا

مشهد يفطر القلوب.. أب سوري يدفن ابنته على الحدود البولندية (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا يدمي القلوب،.. المزيد هنا

بولندا - حدود بولندا - الثلوج - وفاة

حتى التاسعة من صباح الجمعة.. الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير على 3 أماكن

رفع المركز الوطني للأرصاد تنبيه على الطائف إلى تحذير، حيث حذّر من هطول أمطار رعدية غزيرة على الطائف أضم ميسان… المزيد هنا

امطار - المركز الوطني للارصاد بالسعودية

مواد ذات صلة

المزيد
«السعيدي»: وصم تعليم المملكة بالتطرف جريمة «لا يفعلها إلا عميل»

«السعيدي»: وصم تعليم المملكة بالتطرف جريمة «لا يفعلها إلا عميل»

٠٣:٠١ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦
الاتفاق على صيغة قانون لمنع الازدواج الضريبي بين المملكة وموريتانيا

الاتفاق على صيغة قانون لمنع الازدواج الضريبي بين المملكة وموريتانيا

٠٧:٢٢ م، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠١٧
توقعات «الأرصاد»: هطول أمطار مصحوبة بالرياح على عدة مناطق

توقعات «الأرصاد»: هطول أمطار مصحوبة بالرياح على عدة مناطق

١٠:٠٩ ص، الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧
سائقو أجرة يستغلون رفع أسعار البنزين.. و«النقل» تطالب بالتبليغ عنهم

سائقو أجرة يستغلون رفع أسعار البنزين.. و«النقل» تطالب بالتبليغ عنهم

٠٧:٥٣ ص، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *