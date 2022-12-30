حصاد 2022.. ولي العهد يجدد اقتصاد المملكة وفائض في الميزانية وانتعاش صادرات النفط

تواصل – فريق التحرير:

بعد تراجعات اقتصادية منيت بها دول العالم خلال العامين الماضيين، منذ بداية جائحة كورونا، وما تبعها ونتج عنه تحولات جذرية في مفاهيم واقتصادات الأسواق العالمية، حققت المملكة أرقاما مهمة في معدلات النمو، برؤى جديدة، ومتطلعة نحو الصعود إلى مصاف الاقتصادت الكبرى في العالم.

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، عدة استراتيجيات ومبادرات، خلال عام 2022، بهدف تجديد اقتصاد المملكة، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وإدخال النظم التكنولوجية المتطورة.

وأوجدت هذه الاستراتيجيات المتطلعة، المزيد من الفرص الاستثمارية، التي فتحت بدورها المجال لفرص العمل للشباب السعودي، وحققت خطوات إيجابية ضمن رؤية المملكة 2030.

أبرز الاستراتيجيات والمبادرات

الإستراتيجية الوطنية للصناعة

مبادرة السعودية الخضراء

استراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة

الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

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النص الكامل لقرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م )

102 مليار ريال فائض ميزانية المملكة

وأعلنت وزارة المالية، الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، التي سجلت فائضا ماليا بقيمة 102 مليار ريال، يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.

وبلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.

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توقعات إيجابية من صندوق النقد

رفع صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في المملكة للعام الحالي، بواقع 2.8 نقطة مئوية، دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6%، وهي نسبة قلما تحصل دولة مستقرة عليها، ليصبح اقتصاد المملكة الأسرع نموًا في عام 2022م، وهو أسرع نموًا في السنوات العشر الأخيرة.

وتأكدت توقعات صندوق النقد الدولي، خلال الشهور الأخيرة من العام 2022، وفي ظل قمة مجموعة دول العشرين الماضية، في إندونيسيا.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، في ديسمبر، عن أحدث تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022م

وأوضحت أنه وفقًا للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م.

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الصادرات النفطية تزدهر في 2022

أعلنت هيئة الإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 16.6%، وارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية 4.4% في أكتوبر على أساس سنوي.

كما ارتفعت قيمة صادرات النفط من المملكة، خلال شهر يونيو الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 94.1%، لتبلغ نحو 117.7 مليار ريال مقابل 60.6 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2021.

وكانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولار للبرميل وحققت صادرات النفط المحلي، خلال شهر مارس الماضي 114 مليار ريال، مقابل 52.3 مليار خلال شهر مارس من العام الماضي، مرتفعة بنسبة 123%، وهو أعلى مستوى تاريخي للصادرات النفطية.

أوبك تضبط أسواق النفط في 2022

قررت مجموعة “أوبك+” تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، وتعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة لتصبح كل شهرين، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وفقًا لـ “رويترز”.

وكانت المجموعة قد قررت في أكتوبر الماضي خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا، أي نحو 2 بالمئة من الطلب العالمي، بداية من شهر نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

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